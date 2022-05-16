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16 мая, 2022
 
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Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений

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Украинское жюри не дало польскому участнику "Евровидения 2022" ни одного балла.
Украинское жюри не дало польскому участнику "Евровидения 2022" ни одного балла.
Фото: suspilne.media

Украинский продюсер Вадим Лисица, возглавивший национальное жюри от Украины на "Евровидении 2022", 15 мая во время пресс-конференции прокомментировал скандал, связанный с оценками жюри для представителя Польши, певца Ochman, сообщает Общественное.

Украинское жюри, в состав которого, кроме Лисицы, вошли певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла.

Это вызвало возмущение в сети. 

"То, что национальное жюри от Украины не дало Польше ни одного балла, это такой стыд. Вот вам удалось нам сделать очень больно", – написала на своей странице в Facebook директор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка. 

Скриншот: Marjana Savka / Facebook
Скриншот: Marjana Savka / Facebook

"С таким жюри на "Евровидении" и участия России не надо. Они все сделали за агрессора", – высказался  в Facebook украинский политик и поэт Евгений Рыбчинский.

Скриншот: Євген Рибчинський / Facebook
Скриншот: Євген Рибчинський / Facebook

Лисица, комментируя скандал, заявил, что "профессиональное жюри не может учитывать в голосовании политический фактор.

"Организаторы добавили в песенный конкурс профессиональное жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений на музыкальный конкурс: когда граждане соседних стран голосуют друг за друга. Здесь есть условия, которые Европейский языковой союз поставил перед жюри, и я впервые столкнулся с этой практикой. Мы должно профессионально оценивать песню, выступление, режиссуру. Вчерашнее шоу было мощным – очень много талантливых исполнителей и не меньше представителей стран, которые помогают Украине, – сказал Лисица. – Украинское жюри проголосовало за Польшу так же, как и большинство стран, поэтому экспертная оценка жюри совпала с большинством Европы. Вся любовь, направленная нами в Польшу, к польскому народу за огромную помощь  военную, гуманитарную,  выразилась в 12 баллах от зрителей".

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Представитель Польши занял 12-е место.

Теги: Евровидение, Польша, Евгений Рыбчинский, Европейский вещательный союз, Вадим Лисица, Ирина Федишин, Евровидение 2022
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