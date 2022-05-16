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16 мая, 2022
 
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Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения-2022"

Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022" суммарно набрали 631 балл, став победетелями конкурса
Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022" суммарно набрали 631 балл, став победетелями конкурса
Фото: ЕРА

Общественный вещатель Грузии 15 мая заявил, что национальное жюри во время голосования в финале международного песенного конкурса "Евровидение 2022" на самом деле отдал максимальные 12 баллов не представителю Великобритании, как было указано в таблицах во время прямой трансляции, а украинской группе Kalush Orchestra. Об этом сообщается на сайте грузинской медиакомпании Ipress.

В настоящее время Общественный вещатель выясняет с организаторами конкурса причины ошибки. При этом голоса национального жюри в прямом эфире объявлял не представитель Грузии, а представитель Европейского вещательного союза Мартин Остердал, ссылаясь на технические проблемы. 

Об аналогичной ситуации сообщается и на азербайджанском портале 1news. Ожидалось, что оглашать оценки национального жюри Азербайджана будет ведущая Нармин Салманова, но вместо нее появился Остердал, огласивший результаты. При этом распределение баллов между странами полностью совпало с баллами, которые якобы выставило жюри Грузии. 

После завершения конкурса в прямом эфире азербайджанского канала ITV Салманова, отмечается в публикации, заявила, что была удивлена, увидев таблицу с результатами голосования, так как они соответствовали действительности. По словам Салмановой, 12 баллов жюри Азербайджана присудило Украине, а не Великобритании, как было объявлено. 

Организаторы нацотбора пока что не комментировали заявления представителей Грузии и Азербайджана.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран

Грузинская группа Circus Mircus с композицией Lock Me In не вышла в финал конкурса. Они выступали 12 мая во втором полуфинале конкурса.  

Представитель Азербайджана Надир Рустамли занял в финале 16-е место. 

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Азербайджан, голосование, Европейский вещательный союз, Kalush Orchestra
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