Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения-2022"

В настоящее время Общественный вещатель выясняет с организаторами конкурса причины ошибки. При этом голоса национального жюри в прямом эфире объявлял не представитель Грузии, а представитель Европейского вещательного союза Мартин Остердал, ссылаясь на технические проблемы.

Об аналогичной ситуации сообщается и на азербайджанском портале 1news. Ожидалось, что оглашать оценки национального жюри Азербайджана будет ведущая Нармин Салманова, но вместо нее появился Остердал, огласивший результаты. При этом распределение баллов между странами полностью совпало с баллами, которые якобы выставило жюри Грузии.

После завершения конкурса в прямом эфире азербайджанского канала ITV Салманова, отмечается в публикации, заявила, что была удивлена, увидев таблицу с результатами голосования, так как они соответствовали действительности. По словам Салмановой, 12 баллов жюри Азербайджана присудило Украине, а не Великобритании, как было объявлено.

Организаторы нацотбора пока что не комментировали заявления представителей Грузии и Азербайджана.