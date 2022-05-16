Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения-2022"

В настоящее время Общественный вещатель выясняет с организаторами конкурса причины ошибки. При этом голоса национального жюри в прямом эфире объявлял не представитель Грузии, а представитель Европейского вещательного союза Мартин Остердал, ссылаясь на технические проблемы.
Об аналогичной ситуации сообщается и на азербайджанском портале 1news. Ожидалось, что оглашать оценки национального жюри Азербайджана будет ведущая Нармин Салманова, но вместо нее появился Остердал, огласивший результаты. При этом распределение баллов между странами полностью совпало с баллами, которые якобы выставило жюри Грузии.
После завершения конкурса в прямом эфире азербайджанского канала ITV Салманова, отмечается в публикации, заявила, что была удивлена, увидев таблицу с результатами голосования, так как они соответствовали действительности. По словам Салмановой, 12 баллов жюри Азербайджана присудило Украине, а не Великобритании, как было объявлено.
Организаторы нацотбора пока что не комментировали заявления представителей Грузии и Азербайджана.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран
Грузинская группа Circus Mircus с композицией Lock Me In не вышла в финал конкурса. Они выступали 12 мая во втором полуфинале конкурса.
Представитель Азербайджана Надир Рустамли занял в финале 16-е место.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.