  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео

Изображение флага как фона на сцене можно увидеть на 3-й минуте видео.

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Флаг Донецкой области выглядит вот так. В верхней части флага на голубом фоне изображено восходящее желтое солнце как символ восточной части Украины, а в нижней на черном фоне размещены пять желтых овалов, символизирующих уголь, ночное Азовское море с желтыми бликами солнца.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.