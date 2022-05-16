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16 мая, 2022
 
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"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra

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Солист Kalush Orchestra Псюк выступает в розовой панамке
Солист Kalush Orchestra Псюк выступает в розовой панамке
Фото: ЕРА

Украинская певица Ольга Цибульская 15 мая на своей странице в Instagram опубликовала фото украинского президента Владимира Зеленского, сделанное в 2017 году, когда он был руководителем и участником студии "Квартал 95".

На снимке Зеленский запечатлен в розовой панамке, похожей на ту, которая является частью имиджа фронтмена украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка, победившей на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

"Он знал. И знает, что следующая победа тоже за нами", – подписала она фото.

"Наш президент точно что-то знает", – отреагировали подписчики певицы.

Образ Зеленского пятилетней давности активно обсуждается и в Twitter.

"Победа Украины была заложена еще во времена..." – прокомментировала фото Зеленского в панамке пользователь с ником Клята.

Зеленский появился в розовой панамке во время съемки одного из пародийных номеров. Соответствующее видео в том числе опубликовано на YouTube-канале студии "Квартал 95" в YouTube.

ВИДЕО
Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube
Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, студия Квартал 95, певица, пародия, Ольга Цибульская, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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