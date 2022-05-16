  "Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra

На снимке Зеленский запечатлен в розовой панамке, похожей на ту, которая является частью имиджа фронтмена украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка, победившей на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

"Он знал. И знает, что следующая победа тоже за нами", – подписала она фото.

"Наш президент точно что-то знает", – отреагировали подписчики певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Образ Зеленского пятилетней давности активно обсуждается и в Twitter.

"Победа Украины была заложена еще во времена..." – прокомментировала фото Зеленского в панамке пользователь с ником Клята.

перемогу України було закладено ще за часів ... pic.twitter.com/xVwlrd7EcF — клЯта (@cute_pizza_) May 14, 2022

Зеленский появился в розовой панамке во время съемки одного из пародийных номеров. Соответствующее видео в том числе опубликовано на YouTube-канале студии "Квартал 95" в YouTube.

ВИДЕО

Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube