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15 мая, 2022
 
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"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"

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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania
Фото: suspilne.eurovision / Instagram

Украинский ведущий Сергей Притула 15 мая на своей странице в Twitter сообщил, что во время финала "Евровидения 2022" его подписчики собрали 2.5 млн грн в поддержку ВСУ.

"Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн грн уже, и это только мои карты. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. Kalush Orchestra, вы разорвали! Украинцы, вы невероятные, – написал он. – Одна победа есть, работаем дальше". 

Контекст:

3 мая Притула заявил, что по просьбе подписчиков в Twitter будет комментировать выступления финалистов "Евровидения 2022", попросив фолловеров за время стрима собрать 1 млн грн на ВСУ.

В финале принимали участие представители 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, ВСУ, Сергей Притула, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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