"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"

"Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн грн уже, и это только мои карты. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. Kalush Orchestra, вы разорвали! Украинцы, вы невероятные, – написал он. – Одна победа есть, работаем дальше".

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra , ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ! Одна перемога є, працюємо далі * @Eurovision thank you for your support *

Контекст:

3 мая Притула заявил, что по просьбе подписчиков в Twitter будет комментировать выступления финалистов "Евровидения 2022", попросив фолловеров за время стрима собрать 1 млн грн на ВСУ.

В финале принимали участие представители 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.