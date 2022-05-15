Kalush Orchestra презентовали клип на песню Stefania. Он снят в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Видео

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матерью-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Stefania теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", – говорится в описании клипа.
В Instagram группа сообщила, что клип снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке Киевской области, которые в начале апреля были освобождены из-под российской оккупации.
"Эти кадры бьют очень глубоко и больно", – добавили музыканты.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.