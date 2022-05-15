Kalush Orchestra презентовали клип на песню Stefania. Он снят в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Видео

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матерью-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Stefania теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", – говорится в описании клипа.

В Instagram группа сообщила, что клип снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке Киевской области, которые в начале апреля были освобождены из-под российской оккупации.

"Эти кадры бьют очень глубоко и больно", – добавили музыканты.

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Видео: Kalush Orchestra / YouTube