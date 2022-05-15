12 баллов от жюри пяти стран. Как голосовали за Украину на "Евровидении 2022" и как голосовала Украина

Речь идет о Польше, Литве, Латвии, Румынии и Молдове.
Во время зрительского голосования 12 баллов Украина получила от 28 стран. Это Италия, Франция, Ирландия, Исландия, Испания, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Азербайджан, Болгария, Молдова, Чешская Республика, Грузия, Сан-Марино, Австралия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Израиль, Португалия, Норвегия и Финляндия.
Всего в финале Kalush Orchestra получила 439 баллов от зрителей и 192 балла от жюри и заняла первое место.
Check out Kalush Orchestra's reaction to winning #Eurovision! #ESC2022 pic.twitter.com/IBR9uNWmlV— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022
Украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.