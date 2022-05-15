12 баллов от жюри пяти стран. Как голосовали за Украину на "Евровидении 2022" и как голосовала Украина

Речь идет о Польше, Литве, Латвии, Румынии и Молдове.

Во время зрительского голосования 12 баллов Украина получила от 28 стран. Это Италия, Франция, Ирландия, Исландия, Испания, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Азербайджан, Болгария, Молдова, Чешская Республика, Грузия, Сан-Марино, Австралия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Израиль, Португалия, Норвегия и Финляндия.

Всего в финале Kalush Orchestra получила 439 баллов от зрителей и 192 балла от жюри и заняла первое место.

Украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла.

Инфографика: eurovision.tv