Поезд "Киев – Ивано-Франковск" cтанет "Стефания Экспрессом" – глава "Укрзалізниці"

"Поезд №43 "Киев – Ивано-Франковск" в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут приветствовать этот поезд песней Stefania. К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", – написал он.

14 мая украинская группа Kalush Orchestra победила на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" с песней Stefania.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.