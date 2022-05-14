"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ

"Ну что, начинаем? Нашим Kalush Orchestra удачи! Я комментирую, вы насыпаете донатов. Считаем после завершения стрима. А еще пишите комментарии под стримом. Буду отвечать время от времени", – написал Притула.

По словам ведущего, в начале стрима было около 6 тыс. слушателей.