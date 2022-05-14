"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ

"Ну что, начинаем? Нашим Kalush Orchestra удачи! Я комментирую, вы насыпаете донатов. Считаем после завершения стрима. А еще пишите комментарии под стримом. Буду отвечать время от времени", – написал Притула.
По словам ведущего, в начале стрима было около 6 тыс. слушателей.
Ну що, починаємо? Нашим #KalushOrchestra удачі! Я коментую, ви насипаєте донатів. Рахунки тут:— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022
https://t.co/MbOl0JsV9D
Порахуємо після завершення стріму. А ще пишіть коментарі під стрімом. Буду відповідати час від часу. Погнали;)))
https://t.co/GQIOgPoTqT
13 мая Притула заявил, что по просьбе подписчиков в Twitter будет комментировать выступления финалистов "Евровидения 2022", попросив фолловеров за время стрима собрать 1 млн грн на ВСУ.
В финале принимают участие представители 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером.