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14 мая, 2022
 
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"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ

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Притула: Нашим Kalush Orchestra удачи!
Притула: Нашим Kalush Orchestra удачи!
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский ведущий Сергей Притула на своей странице в Twitter начал стрим, во время которого комментирует выступления участников финала международного песенного конкурса "Евровидение 2022".

"Ну что, начинаем? Нашим Kalush Orchestra удачи! Я комментирую, вы насыпаете донатов. Считаем после завершения стрима. А еще пишите комментарии под стримом. Буду отвечать время от времени", – написал Притула.

По словам ведущего, в начале стрима было около 6 тыс. слушателей.

Контекст:

13 мая Притула заявил, что по просьбе подписчиков в Twitter будет комментировать выступления финалистов "Евровидения 2022", попросив фолловеров за время стрима собрать 1 млн грн на ВСУ.

В финале принимают участие представители 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером.

Теги: Евровидение, Сергей Притула, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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