В Турине проходит финал конкурса "Евровидение 2022". Трансляция

Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania.
Участники финала выйдут на сцену конкурса в такой очередности:
Kalush Orchestra и представители еще девяти стран прошли в финал по результатам первого полуфинала, который состоялся 10 мая. Еще 10 участников отобрались в полуфинале 12 мая. Автоматически в финал вышли представители "большой пятерки" (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции) – главных спонсоров "Евровидения".
В финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять смс-сообщение на номер 7576 с номером фаворита.
Украинцы, которые находятся за границей, могут проголосовать за представителей Украины по номерам, указанным в таблице ниже.
Наиболее вероятной букмекеры считают победу на Евровидении 2022 украинской группы.