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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В Турине проходит финал конкурса "Евровидение 2022". Трансляция

 
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14 мая в 22.00 по киевскому времени в итальянском Турине начинается финал музыкального конкурса "Евровидение 2022", в котором под 12-м номером выступит украинская группа Kalush Orchestra. Прямую трансляцию (без перевода на украинский язык) ведет YouTube-канал Eurovision Song Contest.

Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania.

Участники финала выйдут на сцену конкурса в такой очередности:

  1. Чехия: We Are Domi – композиция Lights Off;
  2. Румыния: WRS – Llámame;
  3. Португалия: MARO – Saudade Saudade;
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel;
  5. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry;
  6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn;
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana;
  8. Армения: Rosa Linn – Snap;
  9. Италия: Mahmood & Blanco – Brividi;
  10. Испания: Chanel – SloMo;
  11. Нидерланды: S10 – De Diepte;
  12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania;
  13. Германия: Malik Harris – Rockstars;
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai;
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black;
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You;
  17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together;
  18. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól;
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul;
  20. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer;
  21. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same;
  22. Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN;
  23. Польша: Ochman – River;
  24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano;
  25. Эстония: STEFAN – Hope.

Kalush Orchestra и представители еще девяти стран прошли в финал по результатам первого полуфинала, который состоялся 10 мая. Еще 10 участников отобрались в полуфинале 12 мая. Автоматически в финал вышли представители "большой пятерки" (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции) – главных спонсоров "Евровидения".

В финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять смс-сообщение на номер 7576 с номером фаворита.

Украинцы, которые находятся за границей, могут проголосовать за представителей Украины по номерам, указанным в таблице ниже.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Контекст:

Наиболее вероятной букмекеры считают победу на Евровидении 2022 украинской группы.

Теги: Евровидение, Украина, музыка, Италия, конкурс, трансляция, Турин, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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