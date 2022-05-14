В Турине проходит финал конкурса "Евровидение 2022". Трансляция

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania.

Участники финала выйдут на сцену конкурса в такой очередности:

Чехия: We Are Domi – композиция Lights Off; Румыния: WRS – Llámame; Португалия: MARO – Saudade Saudade; Финляндия: The Rasmus – Jezebel; Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry; Франция: Alvan & Ahez – Fulenn; Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana; Армения: Rosa Linn – Snap; Италия: Mahmood & Blanco – Brividi; Испания: Chanel – SloMo; Нидерланды: S10 – De Diepte; Украина: Kalush Orchestra – Stefania; Германия: Malik Harris – Rockstars; Литва: Monika Liu – Sentimentai; Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black; Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You; Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together; Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól; Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul; Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer; Австралия: Sheldon Riley – Not The Same; Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN; Польша: Ochman – River; Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano; Эстония: STEFAN – Hope.

Kalush Orchestra и представители еще девяти стран прошли в финал по результатам первого полуфинала, который состоялся 10 мая. Еще 10 участников отобрались в полуфинале 12 мая. Автоматически в финал вышли представители "большой пятерки" (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции) – главных спонсоров "Евровидения".

В финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять смс-сообщение на номер 7576 с номером фаворита.

Украинцы, которые находятся за границей, могут проголосовать за представителей Украины по номерам, указанным в таблице ниже.

Фото: suspilne.media