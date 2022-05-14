"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом

Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Его рабочее место, как и во время первого полуфинала, находится в бомбоубежище.
В интернете выступления артистов во втором полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на Facebook-странице "Евровидения".
Услышать трансляцию второго полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".
Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула будет комментировать финал "Евровидения 2022" на своей странице в Twitter, попросив подписчиков во время стрима собрать 1 млн грн в поддержку ВСУ.
Кто участвует
В финале на сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером.
Прогнозы букмекеров
На фан-странице "Евровидения" EurovisionWorld опубликована таблица с обновляемыми данными 16 авторитетных букмекерских контор.
На момент публикации новости по прогнозам букмекеров победителями конкурса с вероятностью в 60% являются представители Украины.
В пятерку лидеров также вошли представители Великобритании (вероятность 10%), Швеции (вероятность 10%), Италии (вероятность 5%) и Испании (вероятность 5%).
Как голосовать
В финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять смс-сообщение на номер 7576 с номером фаворита.
Украинцы, которые находятся за границей, могут проголосовать за представителей Украины по номерам, указанным в таблице ниже.
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".
Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.