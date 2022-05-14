"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом

Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Его рабочее место, как и во время первого полуфинала, находится в бомбоубежище.

В интернете выступления артистов во втором полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на Facebook-странице "Евровидения".

Услышать трансляцию второго полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула будет комментировать финал "Евровидения 2022" на своей странице в Twitter, попросив подписчиков во время стрима собрать 1 млн грн в поддержку ВСУ.





Кто участвует

В финале на сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь. Украинская группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania под 12-м номером.

Прогнозы букмекеров

На фан-странице "Евровидения" EurovisionWorld опубликована таблица с обновляемыми данными 16 авторитетных букмекерских контор.

На момент публикации новости по прогнозам букмекеров победителями конкурса с вероятностью в 60% являются представители Украины.

В пятерку лидеров также вошли представители Великобритании (вероятность 10%), Швеции (вероятность 10%), Италии (вероятность 5%) и Испании (вероятность 5%).

Скриншот: eurovisionworld / Instagram

Как голосовать

В финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять смс-сообщение на номер 7576 с номером фаворита.

Фото: suspilne.media

Украинцы, которые находятся за границей, могут проголосовать за представителей Украины по номерам, указанным в таблице ниже.

Фото: suspilne.media