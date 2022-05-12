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12 мая, 2022
 
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Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"

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Мозговая: Это мое личное восприятие реальности
Мозговая: Это мое личное восприятие реальности
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 11 мая в Facebook опубликовала обращение к "СМИ, друзьям и знакомым".

"Уже традиционно, много лет "Евровидение" создает мне лишние хлопоты, потому что многим нужны какие-то мои комментарии. Не обижайтесь, что я не отвечаю на ваши сообщения. Я и раньше без восторга это делала, а сейчас... Я не смотрела полуфинал и не буду смотреть финал "Евровидения". Я вообще сейчас музыку не могу слушать и воспринимать. Крайне редко и очень выборочно. Сорри, но это мое личное восприятие реальности", – написала она.

Мозговая отметила, что желает удачи представителям Украины Kalush Orchestra.

Также она призвала помочь купить глушители для оружия ВСУ и оставила реквизиты: карта Приватбанка 4149 6293 1859 2672.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2130026700499089

Контекст:

Представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania вышла на сцену шестой и прошла в финал

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "Большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

Теги: Евровидение, Украина, музыка, оружие, конкурс, Алена Мозговая, продюсер, Kalush Orchestra
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