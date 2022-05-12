Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"

"Уже традиционно, много лет "Евровидение" создает мне лишние хлопоты, потому что многим нужны какие-то мои комментарии. Не обижайтесь, что я не отвечаю на ваши сообщения. Я и раньше без восторга это делала, а сейчас... Я не смотрела полуфинал и не буду смотреть финал "Евровидения". Я вообще сейчас музыку не могу слушать и воспринимать. Крайне редко и очень выборочно. Сорри, но это мое личное восприятие реальности", – написала она.

Мозговая отметила, что желает удачи представителям Украины Kalush Orchestra.

Также она призвала помочь купить глушители для оружия ВСУ и оставила реквизиты: карта Приватбанка 4149 6293 1859 2672.