Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"

"Уже традиционно, много лет "Евровидение" создает мне лишние хлопоты, потому что многим нужны какие-то мои комментарии. Не обижайтесь, что я не отвечаю на ваши сообщения. Я и раньше без восторга это делала, а сейчас... Я не смотрела полуфинал и не буду смотреть финал "Евровидения". Я вообще сейчас музыку не могу слушать и воспринимать. Крайне редко и очень выборочно. Сорри, но это мое личное восприятие реальности", – написала она.
Мозговая отметила, что желает удачи представителям Украины Kalush Orchestra.
Также она призвала помочь купить глушители для оружия ВСУ и оставила реквизиты: карта Приватбанка 4149 6293 1859 2672.
Представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania вышла на сцену шестой и прошла в финал.
Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.
14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "Большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).