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12 мая, 2022
 
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74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото

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Нине Матвиенко в октябре исполнится 75 лет
Нине Матвиенко в октябре исполнится 75 лет
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 11 мая в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время совместного выступления в Германии со своей мамой, 74-летней певицей Ниной Матвиенко.

"Когда смотришь со сцены в зал, а там свет глаз со слезами как звездное небо, как будто ты в Украине. Слава Украине!" – написала Тоня Матвиенко.

Она указала локацию – Магдебург.

На фото Нина Матвиенко запечатлена в прозрачном фиолетовом платье с чехлом из более плотной ткани такого же цвета. Ее дочь – в коричневом платье.

Контекст:

12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла. 6 мая выяснилось, что она была в Магдебурге. Тоня Матвиенко показала встречу с мамой на вокзале, когда с дочерьми Ниной и Ульяной также приехала в Германию.

Зять Нины Матвиенко, певец Арсен Мирзоян остался в Украине. Он вступил в отряд территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Германия, Украина, концерт, платье, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Нина Матвиенко, певица
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