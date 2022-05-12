74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото

"Когда смотришь со сцены в зал, а там свет глаз со слезами как звездное небо, как будто ты в Украине. Слава Украине!" – написала Тоня Матвиенко.
Она указала локацию – Магдебург.
На фото Нина Матвиенко запечатлена в прозрачном фиолетовом платье с чехлом из более плотной ткани такого же цвета. Ее дочь – в коричневом платье.
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12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла. 6 мая выяснилось, что она была в Магдебурге. Тоня Матвиенко показала встречу с мамой на вокзале, когда с дочерьми Ниной и Ульяной также приехала в Германию.
Зять Нины Матвиенко, певец Арсен Мирзоян остался в Украине. Он вступил в отряд территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.