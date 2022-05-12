74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото

"Когда смотришь со сцены в зал, а там свет глаз со слезами как звездное небо, как будто ты в Украине. Слава Украине!" – написала Тоня Матвиенко.

Она указала локацию – Магдебург.

На фото Нина Матвиенко запечатлена в прозрачном фиолетовом платье с чехлом из более плотной ткани такого же цвета. Ее дочь – в коричневом платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)