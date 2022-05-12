"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге

"Жовтий колір – рідне поле,
Синій колір – шлях до волі,
Криком битви зірветься сон,
Ми переможемо тільки разом!" – написал он.
Поэт и музыкант сопроводил пост снимком, сделанным в поле. Он позировал среди желтых цветов и на фоне ярко-голубого неба, передающих образы стихотворения и символику украинского флага.
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Коля Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.