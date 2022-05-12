"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге

"Жовтий колір – рідне поле,

Синій колір – шлях до волі,

Криком битви зірветься сон,

Ми переможемо тільки разом!" – написал он.

Поэт и музыкант сопроводил пост снимком, сделанным в поле. Он позировал среди желтых цветов и на фоне ярко-голубого неба, передающих образы стихотворения и символику украинского флага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)