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12 мая, 2022
 
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"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге

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Серга: Ми переможемо тільки разом!
Серга: Ми переможемо тільки разом!
Фото: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский телеведущий, поэт и музыкант Николай Серга 11 мая в Instagram показал фото, снятое в поле, и опубликовал свое новое стихотворение.

"Жовтий колір – рідне поле,
Синій колір – шлях до волі,
Криком битви зірветься сон,
Ми переможемо тільки разом!" – написал он.

Поэт и музыкант сопроводил пост снимком, сделанным в поле. Он позировал среди желтых цветов и на фоне ярко-голубого неба, передающих образы стихотворения и символику украинского флага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Коля Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.

Теги: Украина, война, поэт, украинцы, война России против Украины, стихи, Коля Серга, телеведущий, музыкант, фото
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