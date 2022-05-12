Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке

В посте отмечается, что Долина, Дюжев и Лепс развлекали "чиновников самопровозглашенной "ДНР" в Донецке по случаю так называемого "Дня республики".

Исполнители выступили на сцене на фоне российского флага.

Контекст:

Долина, Лепс и Дюжев внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Все они оправдали и поддержали открытое военное нападение РФ на Украину. Долина, Лепс и Дюжев незаконно пересекали границу Украины. Им всем запрещен въезд в страну.

11 мая 2014 года на части территорий Донецкой и Луганской областей сепаратисты провели незаконный так называемый "референдум" о провозглашении государственной независимости Донецкого и Луганского регионов. "Референдум" координировался из Москвы.