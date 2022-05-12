Бульвар Шоубиз
 
12 мая, 2022
 
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Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына

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Орбакайте: Счастье мое! Пусть все сбудется
Орбакайте: Счастье мое! Пусть все сбудется
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 10 мая опубликовала подборку снимков со своим младшим сыном, Дени Байсаровым.

Пост Орбакайте разместила по случаю дня рождения сына.

"Счастье мое! Тебе сегодня 24. Пусть все сбудется", – написала она.

В подборку певиц включила как архивные детские фото сына, так и свежие фото.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

У Орбакайте трое детей. Дени (1998) – младший сын певицы. Она родила его в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сына Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым. Отец ее дочери Клавдии (2012) – нынешний супруг, бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.

Теги: дети, Кристина Орбакайте, певица, Дени Байсаров
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