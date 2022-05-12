Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына

Пост Орбакайте разместила по случаю дня рождения сына.
"Счастье мое! Тебе сегодня 24. Пусть все сбудется", – написала она.
В подборку певиц включила как архивные детские фото сына, так и свежие фото.
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Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
У Орбакайте трое детей. Дени (1998) – младший сын певицы. Она родила его в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сына Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым. Отец ее дочери Клавдии (2012) – нынешний супруг, бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.