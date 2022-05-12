Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына

Пост Орбакайте разместила по случаю дня рождения сына.

"Счастье мое! Тебе сегодня 24. Пусть все сбудется", – написала она.

В подборку певиц включила как архивные детские фото сына, так и свежие фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)