"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"

Астафьева отметила, что она присоединилась к флешмобу, в котором "все девушки специально выглядят красиво, чтобы поднять боевой дух парней, которые каждый день нас защищают".
"Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие. Пожалуйста, оставайтесь живыми, пожалуйста, возвращайтесь к своим семьям, к тем, кто вас любит. Мы вас очень любим и благодарим вас", – сказала певица.
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"Боже, какая ты богиня! Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" – прокомментировала ролик певица Оля Полякова.
К комплименту Астафьевой она добавила ремарку: "Ну, кроме меня".
"Жду уже, когда тебя зацелую", – ответила Поляковой Астафьева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Никитюк объявила флешмоб для украинок, призвав их публиковать в сети свои удачные фото для поддержки "морального и мужского духа" украинских защитников.
Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.
После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.