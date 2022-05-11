Бульвар Шоубиз
 
11 мая, 2022
 
Новости

"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Астафьева: Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие
Астафьева: Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская актриса и певица Даша Астафьева 10 мая в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала с ярким макияжем, поддержав флешмоб телеведущей Леси Никитюк "красота для ВСУ".

Астафьева отметила, что она присоединилась к флешмобу, в котором "все девушки специально выглядят красиво, чтобы поднять боевой дух парней, которые каждый день нас защищают".

"Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие. Пожалуйста, оставайтесь живыми, пожалуйста, возвращайтесь к своим семьям, к тем, кто вас любит. Мы вас очень любим и благодарим вас", – сказала певица.

"Боже, какая ты богиня! Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" – прокомментировала ролик певица Оля Полякова.

К комплименту Астафьевой она добавила ремарку: "Ну, кроме меня".

"Жду уже, когда тебя зацелую", – ответила Поляковой Астафьева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Никитюк объявила флешмоб для украинок, призвав их публиковать в сети свои удачные фото для поддержки "морального и мужского духа" украинских защитников.

Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

После нападения РФ на Украину певица стала волонтером – она помогает готовить еду украинским защитникам.

Теги: Россия, Украина, война, флешмоб, ВСУ, война России против Украины, Оля Полякова, актриса, Леся Никитюк, Даша Астафьева, певица, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Зал слушал стоя". Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" в Турине. Видео
  "Зал слушал стоя". Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" в Турине. Видео
"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля
"Кто-то может их различить?", "Угадай, кто из них кто". После встречи в Одессе в сети обсуждают сходство ровесников Шмыгаля и Мишеля
"Евровидение 2022". Украинский ведущий будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
"Евровидение 2022". Украинский ведущий будет комментировать выступления участников первого полуфинала из бомбоубежища
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
Тина Кароль прибыла в Японию. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 