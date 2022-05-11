"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"

Астафьева: Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие Фото: da_astafieva / Instagram

Астафьева отметила, что она присоединилась к флешмобу, в котором "все девушки специально выглядят красиво, чтобы поднять боевой дух парней, которые каждый день нас защищают".

"Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие. Пожалуйста, оставайтесь живыми, пожалуйста, возвращайтесь к своим семьям, к тем, кто вас любит. Мы вас очень любим и благодарим вас", – сказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

"Боже, какая ты богиня! Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" – прокомментировала ролик певица Оля Полякова.

К комплименту Астафьевой она добавила ремарку: "Ну, кроме меня".

"Жду уже, когда тебя зацелую", – ответила Поляковой Астафьева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)