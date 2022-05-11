"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео

"Поздравляем с Днем матери всех мексиканских матерей и всех матерей во всем мире, которые празднуют сегодня!" – написала Хайек.

В ролике актриса и ее дочь показали свои сумки, а также пообнимались перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Ой, милашки", – прокомментировала подписчица salmahayekedit.

"Близнецы!" – написала nitzaps.