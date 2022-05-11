"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео

"Поздравляем с Днем матери всех мексиканских матерей и всех матерей во всем мире, которые празднуют сегодня!" – написала Хайек.
В ролике актриса и ее дочь показали свои сумки, а также пообнимались перед камерой.
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"Ой, милашки", – прокомментировала подписчица salmahayekedit.
"Близнецы!" – написала nitzaps.
День матери в Мексике ежегодно отмечается 10 мая.
Валентина Палома Пино (2007) – единственная дочь Хайек и четвертый ребенок французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Пара зарегистрировали брак спустя два года после рождения дочери.