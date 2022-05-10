Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции

Экс-супруг Ани Лорак указал локацию – Гечек, находящийся в заливе Эгейского моря Фетхие.

За столом запечатлены родственники Налчаджиоглу, он сам, а также его новая пассия, визажист Лилия Реус со своей дочерью Александрой.

Налчаджиоглу предложил подписаться на кулинарный блог своей матери в Instagram.

"Будет интересно и вкусно", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от muratnalcaoglu (@muratnalca)