Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции

Экс-супруг Ани Лорак указал локацию – Гечек, находящийся в заливе Эгейского моря Фетхие.
За столом запечатлены родственники Налчаджиоглу, он сам, а также его новая пассия, визажист Лилия Реус со своей дочерью Александрой.
Налчаджиоглу предложил подписаться на кулинарный блог своей матери в Instagram.
"Будет интересно и вкусно", – написал он.
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Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.
После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой, Реус, и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.