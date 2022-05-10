Бульвар Шоубиз
 
10 мая, 2022
 
Новости

Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль примерила одежду с патриотической надписью
Тина Кароль примерила одежду с патриотической надписью
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 9 мая в Stories Instagram опубликовала ролик, в котором предстала вертящейся перед зеркалом в свитере с надписью "Русский корабль, иди нах...й".

Свитер, который надела певица, выполнен в цветах украинского флага – на голубом фоне желтым написана фраза, ставшая одним из лозунгов войны Украины против российского агрессора.

Певица надела также спортивные штаны с лампасами. 

Образ Тина Кароль дополнила макияжем в желто-голубом цвете: она нанесла на веки подводку цветов украинского флага.


Скриншот: repyahovakate / Instagram

Скриншот: tina_karol / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. "Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.

Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. В этот список вошла Тина Кароль.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Тина Кароль, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 