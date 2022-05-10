Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов

Свитер, который надела певица, выполнен в цветах украинского флага – на голубом фоне желтым написана фраза, ставшая одним из лозунгов войны Украины против российского агрессора.

Певица надела также спортивные штаны с лампасами.

Образ Тина Кароль дополнила макияжем в желто-голубом цвете: она нанесла на веки подводку цветов украинского флага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. "Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.

Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. В этот список вошла Тина Кароль.