"В детстве Володя Х...йло больше всего на 9 мая любил наблюдать за ветеранами-калеками. И поклялся на выпотрошенной соседской кошке, что такие ветераны будут в России всегда, пока он будет жить!" – написал он.

Как пишет Кондратюк, биографы указывают, что у Володи Х...йла вместо "детства, отрочества и юности" были "детство, отрочество, мудачество".

"Когда в спальню Владимиру Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие: во время секса будет продолжать упражнения с лентами, потому что послезавтра соревнования. Ленты были желтой и голубой. Биографы говорят, что с той ночи Х...йло возненавидел украинский флаг (о желто-голубых цветах флагов Швеции и Барбадоса Х...йло узнал уже после своей смерти", – написал продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)