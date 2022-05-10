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10 мая, 2022
 
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"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина

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Кондратюк рассказал, когда Путин возненавидел украинский флаг
Кондратюк рассказал, когда  Путин возненавидел украинский флаг
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк 9 мая в Facebook опубликовал саркастический рассказ о президенте РФ Владимире Путине.

"В детстве Володя Х...йло больше всего на 9 мая любил наблюдать за ветеранами-калеками. И поклялся на выпотрошенной соседской кошке, что такие ветераны будут в России всегда, пока он будет жить!" – написал он.

Как пишет Кондратюк, биографы указывают, что у Володи Х...йла вместо "детства, отрочества и юности" были "детство, отрочество, мудачество".

"Когда в спальню Владимиру Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие: во время секса будет продолжать упражнения с лентами, потому что послезавтра соревнования. Ленты были желтой и голубой. Биографы говорят, что с той ночи Х...йло возненавидел украинский флаг (о желто-голубых цветах флагов Швеции и Барбадоса Х...йло узнал уже после своей смерти", – написал продюсер.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3842188032586154

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские и западные таблоиды сообщали, что Путин имеет личные отношения с российской гимнасткой Алиной Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six написал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии. Швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая 2022 года писала, что у Кабаевой от Путина двое детей

14 марта, в день своего 60-летия, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. По его словам, во время обстрела в доме никого не было. Они с женой переехали во Львов за две недели до случившегося.

Как отметил Кондратюк, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Алина Кабаева, война России против Украины, Игорь Кондратюк, телеведущий, гимнастка
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