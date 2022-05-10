Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие

"Мы как никогда далеко от "можем повторить". Дорогой ценой, но поняли, что мы настолько разные с ними, что это просто капец. Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец больший бандеровец, чем они могут себе представить. Они хотели демилитаризации, а теперь у Украины самое современное оружие мира", – написал он.
В финале поста телеведущий обратился к президенту РФ Владимиру Путина.
"Бункерный, мне кажется, ты где-то про...бался в расчетах", – отметил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
25 марта Анатолий Анатолич сообщил, что после начала войны России против Украины вместе с семьей переехал во Францию. Он выехал как многодетный отец. У Анатолича и его жены, бизнесвумен Юлии Бойко трое детей. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.