Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие

"Мы как никогда далеко от "можем повторить". Дорогой ценой, но поняли, что мы настолько разные с ними, что это просто капец. Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец больший бандеровец, чем они могут себе представить. Они хотели демилитаризации, а теперь у Украины самое современное оружие мира", – написал он.

В финале поста телеведущий обратился к президенту РФ Владимиру Путина.

"Бункерный, мне кажется, ты где-то про...бался в расчетах", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

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