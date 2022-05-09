"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом

"Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала. Всегда сама все решала, попросить не могла, была уверена, что просить – это неприлично, недостойно… Я до сих пор для себя лично редко когда прошу, но что я уже научилась, вернее, жизнь научила, так это просить для других. Поэтому извини, папа, но уж как есть", – написала она.
Мозговая добавила, что, посильно помогая, можно сделать полезные, нужные вещи и создать "мощный эгрегор, объединяющий в единую энергетическую систему добра и света".
"Помогаешь ты – помогут и тебе. Закон сохранения энергии, не обеднеет рука дающего – это все об одном и том же", – написала она.
Мозговая прокомментировала снимки, которыми сопроводила пост по сбору средств для нужд защитников Украины.
"Люблю эти фотографии, на них счастье", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.
David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.
Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.
Известность к молодому композитору пришла в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х он начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занялся менеджментом в сфере шоу-бизнеса.
В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.