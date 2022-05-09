"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом

Мозговая: Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала. Всегда сама все решала, попросить не могла, была уверена, что просить – это неприлично, недостойно… Я до сих пор для себя лично редко когда прошу, но что я уже научилась, вернее, жизнь научила, так это просить для других. Поэтому извини, папа, но уж как есть", – написала она.

Мозговая добавила, что, посильно помогая, можно сделать полезные, нужные вещи и создать "мощный эгрегор, объединяющий в единую энергетическую систему добра и света".

"Помогаешь ты – помогут и тебе. Закон сохранения энергии, не обеднеет рука дающего – это все об одном и том же", – написала она.

Мозговая прокомментировала снимки, которыми сопроводила пост по сбору средств для нужд защитников Украины.

"Люблю эти фотографии, на них счастье", – написала она.

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