Бульвар Шоубиз
 
09 мая, 2022
 
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"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом

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Мозговая: Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала
Мозговая: Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 8 мая в Facebook опубликовала подборку архивных снимков со своим отцом, ныне покойным композитором Николаем Мозговым.

"Папа учил никогда ничего не просить. И я до поры до времени так и делала. Всегда сама все решала, попросить не могла, была уверена, что просить – это неприлично, недостойно… Я до сих пор для себя лично редко когда прошу, но что я уже научилась, вернее, жизнь научила, так это просить для других. Поэтому извини, папа, но уж как есть", – написала она.

Мозговая добавила, что, посильно помогая, можно сделать полезные, нужные вещи и создать "мощный эгрегор, объединяющий в единую энергетическую систему добра и света".

"Помогаешь ты – помогут и тебе. Закон сохранения энергии, не обеднеет рука дающего – это все об одном и том же", – написала она.

Мозговая прокомментировала снимки, которыми сопроводила пост по сбору средств для нужд защитников Украины.

"Люблю эти фотографии, на них счастье", – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2127785054056587

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Николай Мозговой родился 1 сентября 1947 в селе Сарнов Хмельницкой области. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Начинал музыкальную карьеру в ВИА "Беркут", а во второй половине 1970-х был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Известность к молодому композитору пришла в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край". В середине 1980-х он начал сольную карьеру вместе с собственноручно созданной аккомпанирующей группой "Вересень". В то время был одним из самых оплачиваемых певцов в Украине. С 1991 года прекратил концертную деятельность и занялся менеджментом в сфере шоу-бизнеса.

В 1994-м Мозговой попал в ДТП и долго восстанавливался после перелома позвоночника. Умер 30 июля 2010 года от остановки сердца. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: война, Николай Мозговой, война России против Украины, композитор, Алена Мозговая, продюсер
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