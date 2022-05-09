"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя

"Белла Эсмеральда", – подписала Родригес фото и указала дату рождения девочки – 18 апреля 2022 года.

"Принцесса", – прокомментировала подписчица daniela_ospina5.

Контекст:

Роналду и Родригес живут в фактическом браке с 2017 года. Они воспитывают общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

22 октября 2021 года Роналду сообщил, что в их семье ожидается пополнение. "Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви, мы не можем дождаться встречи с вами", – написал тогда футболист.

18 апреля 2022 года стало известно, что один из детей – мальчик – умер во время родов. "Только рождение нашей малышки дает нам силы пережить это", – сообщил Роналдо.