"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой

"Мои самые родные. Моя мама Римма. Мама наших детей Елена Зеленская. Спасибо, что всегда рядом", – написал он.

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Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский ранее 8 мая опубликовал поздравления с Днем матери. К посту президент прикрепил фото украинских матерей, сделанные во время полномасштабной войны РФ против Украины.

День матери – международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.