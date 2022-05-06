Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка

По словам Тодоренко, которая в начале лета 2022 года во второй раз станет матерью, "во время беременности падения и травмы приводят к печальным последствиям".

Артистка не уточнила, на каком сроке прервалась ее предыдущая беременность и при каких именно обстоятельствах, но призналась, что, узнав тогда о будущем материнстве, боялась потерять роль.

По словам ведущей, после пережитого она, заподозрив, что снова беременна, боялась делать тест. При этом артистка не стала говорить, кто у нее родится.