Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка

По словам Тодоренко, которая в начале лета 2022 года во второй раз станет матерью, "во время беременности падения и травмы приводят к печальным последствиям".
Артистка не уточнила, на каком сроке прервалась ее предыдущая беременность и при каких именно обстоятельствах, но призналась, что, узнав тогда о будущем материнстве, боялась потерять роль.
По словам ведущей, после пережитого она, заподозрив, что снова беременна, боялась делать тест. При этом артистка не стала говорить, кто у нее родится.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
В последнее время она вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым, и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины.
Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Осадчую поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.