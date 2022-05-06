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06 мая, 2022
 
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Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка

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Тодоренко живет и работает в РФ
Тодоренко живет и работает в РФ
Фото: reginatodorenko / Instagram

Замалчивающая нападение РФ на Украину российская ведущая Регина Тодоренко 4 мая в комментарии изданию StarHit впервые сообщила, что ее предыдущая беременность "не сложилась".

По словам Тодоренко, которая в начале лета 2022 года во второй раз станет матерью, "во время беременности падения и травмы приводят к печальным последствиям".

Артистка не уточнила, на каком сроке прервалась ее предыдущая беременность и при каких именно обстоятельствах, но призналась, что, узнав тогда о будущем материнстве, боялась потерять роль. 

По словам ведущей, после пережитого она, заподозрив, что снова беременна, боялась делать тест. При этом артистка не стала говорить, кто у нее родится. 

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

В последнее время она вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым, и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает агрессию РФ против Украины.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Осадчую поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.

Теги: дети, беременность, Регина Тодоренко, семья
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