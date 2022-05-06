"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела

"Мы, как и большинство украинских семей, не видимся каждый день, не планируем нашу жизнь, но мы живы – и поэтому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день, и наша семья будет больше", – написала она.
Ведущая не уточнила, о каком именно пополнении в семье идет речь, но 13 апреля Горбунов говорил, что они с Осадчей задумываются о том, чтобы взять приемного ребенка, потерявшего родителей на войне. Осадчая, комментируя слова мужа, призналась, что готова будет обсудить эту тему после войны.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.