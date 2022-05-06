"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела

"Мы, как и большинство украинских семей, не видимся каждый день, не планируем нашу жизнь, но мы живы – и поэтому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день, и наша семья будет больше", – написала она.

Ведущая не уточнила, о каком именно пополнении в семье идет речь, но 13 апреля Горбунов говорил, что они с Осадчей задумываются о том, чтобы взять приемного ребенка, потерявшего родителей на войне. Осадчая, комментируя слова мужа, призналась, что готова будет обсудить эту тему после войны.