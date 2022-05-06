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06 мая, 2022
 
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"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая вышла замуж за Горбунова в 2017 году
Осадчая вышла замуж за Горбунова в 2017 году
Фото: Світське життя / Facebook

Украинская ведущая Катя Осадчая 6 мая в Facebook поздравила своего мужа и коллегу Юрия Горбунова с Днем ангела, описав, какой будет жизнь в их семье после победы.

"Мы, как и большинство украинских семей, не видимся каждый день, не планируем нашу жизнь, но мы живы – и поэтому мы точно знаем, что после победы будем сажать деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день, и наша семья будет больше", – написала она. 

Ведущая не уточнила, о каком именно пополнении в семье идет речь, но 13 апреля Горбунов говорил, что они с Осадчей задумываются о том, чтобы взять приемного ребенка, потерявшего родителей на войне. Осадчая, комментируя слова мужа, призналась, что готова будет обсудить эту тему после войны

https://www.facebook.com/katya.osadcha/posts/5245849275474124

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.

Теги: дети, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья
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