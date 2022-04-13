  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами

"В первую неделю войны я находилась в Киеве, шла ночью по улице, как раз выла сирена, и я просто расплакалась. Иду и говорю: "Я не успела найти себе мужа, я не успела родить детей". И от этого стало очень грустно, – рассказала артистка. – Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

В 2021 году Злата Огневич стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.