Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2022
 
Новости

"Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами

 
|
Огневич: Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать
Огневич: Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 13 апреля в эфире канала "Украина" призналась, что в первые дни войны задумалась о материнстве.

"В первую неделю войны я находилась в Киеве, шла ночью по улице, как раз выла сирена, и я просто расплакалась. Иду и говорю: "Я не успела найти себе мужа, я не успела родить детей". И от этого стало очень грустно, – рассказала артистка. – Но, может быть, после войны и рожу. Встречу своего героя и начну работать".

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

В 2021 году Злата Огневич стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. 

Теги: дети, война России против Украины, Злата Огневич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
"Нет слез. Главное живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"Нет слез. Главное – живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS