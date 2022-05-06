  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек

"Когда он мне позвонил, я спускалась с аттракциона. Если бы не это, наверное, не пережила бы такой разговор с отцом. А так я будто подготовилась, выдохнула. Он мне сказал срочно возвращаться, взять детей. На самом деле это был крутой разговор. Он очень старался услышать меня, а я старалась услышать его. Он задавал вопросы мне, я – ему. Пыталась понять, что он думает. Я спрашивала, кто начал войну, где нацисты", – рассказала она.

Машкова сказала, что им с отцом не удалось найти общий язык, но они не стали разрывать отношения.

По словам актрисы, ее отец находится под влиянием российской пропаганды.

"Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек", – сказала она.

Как уверяет Машкова, актер действительно верит в правоту Путина и его политики.

"Я как дочь, зная, какой он горячий чувак, верю, что он верит. Если это так, это чрезвычайно трагичная история. Потому что когда он узнает правду, будет очень больно. (...) Если это сделка с совестью, я очень разочаруюсь", – отметила она.

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Видео: вДудь / YouTube