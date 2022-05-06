Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
Новости

Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек

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Машкова о поддавшемся пропаганде отце: Это чрезвычайно трагичная история
Машкова о поддавшемся пропаганде отце: Это чрезвычайно трагичная история
Скриншот: вДудь / YouTube

Проживающая в США российская актриса Мария Машкова в интервью YouTube-каналу "вДудь" 6 мая рассказала, как отец, актер Владимир Машков, просил ее приехать в РФ "поддержать страну".

"Когда он мне позвонил, я спускалась с аттракциона. Если бы не это, наверное, не пережила бы такой разговор с отцом. А так я будто подготовилась, выдохнула. Он мне сказал срочно возвращаться, взять детей. На самом деле это был крутой разговор. Он очень старался услышать меня, а я старалась услышать его. Он задавал вопросы мне, я – ему. Пыталась понять, что он думает. Я спрашивала, кто начал войну, где нацисты", – рассказала она.

Машкова сказала, что им с отцом не удалось найти общий язык, но они не стали разрывать отношения.

По словам актрисы, ее отец находится под влиянием российской пропаганды.

"Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек", – сказала она.

Как уверяет Машкова, актер действительно верит в правоту Путина и его политики.

"Я как дочь, зная, какой он горячий чувак, верю, что он верит. Если это так, это чрезвычайно трагичная история. Потому что когда он узнает правду, будет очень больно. (...) Если это сделка с совестью, я очень разочаруюсь", – отметила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: вДудь / YouTube
Контекст:

Машков 18 марта принял участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Российский актер Алексей Панин пожелал Машкову во сне каждую ночь видеть убитых российскими оккупантами мирных украинцев.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что Машков – среди тех деятелей российской культуры, некролог которых испорчен. "Дети мертвые к вам будут приходить во сне – это вы их убили", – сказал он.

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