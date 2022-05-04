"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе

"Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали и вторят… Зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей. (...) Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные", – отметил Киркоров.
По словам певца, он сразу подумал о детях Пугачевой и Галкина, которые общаются со сверстниками. "Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом?" – сказал Киркоров.
Он заявил, что мать троих детей, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян не подумала об этом.
"Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие "пороки". Я человек чести, никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве", – сказал Киркоров.
Певец добавил, что является патриотом РФ и считает честью принимать поздравления от российского президента Владимира Путина.
"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксгибиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", – сказал он.
В своем выступлении пропагандистка Симоньян назвала шоумена Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.
Киркоров отреагировал на заявление Симоньян. Она после этого рассказала о "сексуальных извращениях" Галкина и Пугачевой.
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.