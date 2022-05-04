"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе

Киркоров: Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было Фото: fkirkorov / Instagram

"Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали и вторят… Зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей. (...) Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные", – отметил Киркоров.

По словам певца, он сразу подумал о детях Пугачевой и Галкина, которые общаются со сверстниками. "Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом?" – сказал Киркоров.

Он заявил, что мать троих детей, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян не подумала об этом.

"Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие "пороки". Я человек чести, никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве", – сказал Киркоров.

Певец добавил, что является патриотом РФ и считает честью принимать поздравления от российского президента Владимира Путина.

"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксгибиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", – сказал он.