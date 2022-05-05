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05 мая, 2022
 
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"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дурнев: Думаю, это будет легко и сложно одновременно, но по силам каждому
Дурнев: Думаю, это будет легко и сложно одновременно, но по силам каждому
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский ведущий, журналист Алексей Дурнев 5 мая в Instagram рассказал, как стать "лучшим другом Украины".

Телеведущий предложил относиться к стране, как к своим друзьям.

"Думаю, это будет легко и сложно одновременно, но по силам каждому. Например, ты гуляешь с собакой и обязательно убираешь за ней, потому что не позволяешь себе наложить большую кучу в гостиной своего друга. Ты ведь не быдло! Ты вежлив с друзьями своего кента. Ты не берешь взятки на работе, потому что тебе стыдно воровать у друга, с которым ты уже 30 лет. Это как вытащить у мамы из кармана ее деньги на новую обувь. Ты работаешь над собой и развиваешься, потому что тебе неловко быть невеждой на фоне твоего успешного товарища. Ведь твоя Украина так старательна, ты не можешь отстать", – написал он.

Также Дурнев отметил, что о друге можно с гордостью рассказывать за границей, не требовать от него внимания, обогащения, лести.

"Ты помогаешь ВСУ, так ты защищаешь своего друга, свою Украину. Ибо за своих ты всегда впишешься! Дружба – это симпатия и общие интересы. Я считаю, у вас все это есть, чтобы уже сегодня подружиться с Украиной. Более того, пусть это станет нашей национальной идеей", – предложил он.

Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Теги: Украина, украинцы, Алексей Дурнев, телеведущий
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