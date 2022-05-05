Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
Новости

"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым

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Симоньян заявила, что больше не будет отвечать Киркорову
Симоньян заявила, что больше не будет отвечать Киркорову
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Ведущая российского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter 5 мая заявила, что не будет давать ответ российскому певцу Филиппу Киркорову, отреагировавшему на ее оскорбления шоумена Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой.

Симоньян ответила на вопрос подписчицы: "Неужели вы ничего не ответите Киркорову?"

"Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает, это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства – не моя тема", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В своем выступлении пропагандистка Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Киркоров отреагировал на заявление Симоньян. Она после этого в Twitter рассказала о "сексуальных извращениях" Галкина и Пугачевой.

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества в РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, война, пропаганда, агрессия, Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Максим Галкин, певец
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