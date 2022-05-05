Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян

Галкин сообщил, что даст в Израле дополнительные концерты.

"Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам я объявляю еще два дополнительных концерта в своем израильском туре. Те, кто не смог купить билеты на уже объявленные выступления, добро пожаловать", – сказал он.

Галкин уточнил, что его дополнительные шоу пройдут 9 июня в Тель-Авиве и 21 июня в Кирьят-Моцкине.





Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Этот пост стал первым в блоге шоумена после скандала, который кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян спровоцировала своими высказываниями о Галкине и его жене, певице Алле Пугачевой.