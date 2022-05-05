Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
Новости

Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин рассказал о своих гастролях
Галкин рассказал о своих гастролях
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 4 мая в Stories Instagram разместил ролик, в котором появился улыбающимся и на фоне яхт.

Галкин сообщил, что даст в Израле дополнительные концерты.

"Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам я объявляю еще два дополнительных концерта в своем израильском туре. Те, кто не смог купить билеты на уже объявленные выступления, добро пожаловать", – сказал он.

Галкин уточнил, что его дополнительные шоу пройдут 9 июня в Тель-Авиве и 21 июня в Кирьят-Моцкине.


Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Этот пост стал первым в блоге шоумена после скандала, который кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян спровоцировала своими высказываниями о Галкине и его жене, певице Алле Пугачевой.

Контекст:

Галкин и Пугачева осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

В своем выступлении пропагандистка Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Замалчивающий нападение РФ на Украину российский певец Филипп Киркоров отреагировал на заявление Симоньян. Она после этого рассказала о "сексуальных извращениях" Галкина и Пугачевой.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, концерт, Филипп Киркоров, скандал, Максим Галкин, певица, шоумен
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