  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка

"Они боятся. Потому что к ним в квартиры приходила ФСБ и угрожает забрать ребенка, например. Потому как пап и мам, я, конечно, их могу понять. Но я не понимаю, почему они до сих пор сидят там", – подчеркнула Библив.
Она добавила, что актеры, продолжающие строить карьеру в РФ, должны понимать, что если они "не отреагируют сейчас и правильно, то их здесь никто не будет ждать".
По словам Библив, проживающая в РФ ее подруга и коллега Галина Безрук поддерживает Украину, но не может открыто об этом говорить.
"Мы каждый день на связи. Это неправда, что она не высказала свою позицию. Она в первый день войны сказала. Просто я не имею морального права сейчас об этом говорить. Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка", – сказала Библив.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области. С мужем, российским актером Артемом Алексеевым, она проживает в РФ. Пара оформила отношения в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой". 15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.
После нападения РФ на Украину Безрук замалчивает российскую агрессию.
Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины.