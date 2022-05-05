  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка

Библив заявила, что актеры, которые отказываются говорить о войне, должны понимать ---в Украине их никто не будет ждать Фото: Виталина Библив / Facebook

"Они боятся. Потому что к ним в квартиры приходила ФСБ и угрожает забрать ребенка, например. Потому как пап и мам, я, конечно, их могу понять. Но я не понимаю, почему они до сих пор сидят там", – подчеркнула Библив.

Она добавила, что актеры, продолжающие строить карьеру в РФ, должны понимать, что если они "не отреагируют сейчас и правильно, то их здесь никто не будет ждать".

По словам Библив, проживающая в РФ ее подруга и коллега Галина Безрук поддерживает Украину, но не может открыто об этом говорить.

"Мы каждый день на связи. Это неправда, что она не высказала свою позицию. Она в первый день войны сказала. Просто я не имею морального права сейчас об этом говорить. Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка", – сказала Библив.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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