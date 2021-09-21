"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака

"С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Он во всем винил меня и забирал ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, бегая по шестиполосной проезжей части. Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь, а его отправила на лечение в психиатрическую клинику", – сообщила актриса.
Она отметила, что, выписавшись из больницы, муж не принимал лекарства.
"Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот. Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали", – написала Безрук.
Актриса заявила, что ее супруг снова госпитализирован, но успел сжечь документы дочери.
Также Безрук обвинила мужа в измене – по словам актрисы, об этом она узнала, проверив его телефон. Оказалось, что "несколько лет он получал отнюдь не дружескую поддержку от его старой знакомой".
"Нас больше нет", – резюмировала Безрук.
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Артем Алексеев – второй супруг Безрук. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В августе 2021 года стало известно, что Василисе требуется операция. Об этом Алексеев рассказал подписчикам в Instagram, не уточнив причин.