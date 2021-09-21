"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака

В 2016 году у Безрук и Алексеева родилась дочь Фото: tema_alekseev / Instagram

"С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Он во всем винил меня и забирал ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, бегая по шестиполосной проезжей части. Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь, а его отправила на лечение в психиатрическую клинику", – сообщила актриса.

Она отметила, что, выписавшись из больницы, муж не принимал лекарства.

"Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот. Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали", – написала Безрук.

Актриса заявила, что ее супруг снова госпитализирован, но успел сжечь документы дочери.

Также Безрук обвинила мужа в измене – по словам актрисы, об этом она узнала, проверив его телефон. Оказалось, что "несколько лет он получал отнюдь не дружескую поддержку от его старой знакомой".

"Нас больше нет", – резюмировала Безрук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Galya Bezruk * (@galina_bezruk)