Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
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"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины

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Кошевая рассказала, что родственники ей сначала даже не звонили и не писали
Кошевая рассказала, что родственники ей сначала даже не звонили и не писали
Фото: Ксения Кошевая / Facebook

Жена актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения в интервью программе ЖВЛ на канале "1+1" 4 мая заявила, что ее сестры, проживающие в аннексированном Россией Крыму, блокировали ее в мессенджерах.

По словам Кошевой, никто из ее родственников после начала полномасштабной войны РФ против Украины не позвонил и не написал ей, тогда она сделала это сама.

"Ответ был такой: "Мы вас очень любим, мы вас очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я говорю: "Вы сошли с ума? Куда приезжайте в Ялту, у нас война, у нас убивают людей, детей, стариков", – отметила Кошевая

Она рассказала, что прислала родственникам фото с изображениями ужасов, которые творят российские оккупанты в Украине – "непосредственно подтверждающие, очень откровенные кадры".

После этого сестры Кошевой заблокировали ее во всех мессенджерах.

"Потом, когда в каком-нибудь мессенджере они меня разблокировали, я продолжила посылать и текст, и видео. "Вы были у нас в гостях, в Киеве. Какие нацисты?" И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. И все", –  рассказала Кошевая.

Z является символом российских оккупантов.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кошевой с женой находится в Украине.

Актер признавался, что старается не афишировать свою волонтерскую деятельность и отказывается фотографироваться с участниками теробороны ради публикаций в соцсетях. По словам Кошевого, в тылу от него больше пользы, чем на передовой.

Теги: Евгений Кошевой, Ксения Кошевая
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