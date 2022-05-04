  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике

Кошевой о Зеленском: Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Когда он пришел, там было очень много всего... Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

"Были у него разочек. Общались с ним, все нормально. Все четко работает, чтобы победа была как можно быстрее. Я у него спрашивал: "Ты спишь?" Он говорит: "Конечно, сплю". Просто зная Владимира Александровича еще с актерской карьеры, мы почти 20 лет знакомы, то он и в мирной жизни спал четыре – пять часов. Поэтому сейчас для него 20 минут – и все. Главное – чтобы ел и был в бронике", – сказал Кошевой.

Отвечая на вопрос о том, какое у Зеленского во время встречи было настроение, Кошевой отметил, что человек привыкает ко всему, включая плохое.

"Там сейчас сидит менеджер страны, которая находится в ситуации полномасштабного вторжения и восемь лет воюет с "рашкой". Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Не знаю, можно так говорить или нет, но когда он пришел, там было очень много всего... Тот, кто знает, – тот знает", – подытожил актер.

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Видео: ЖВЛ / YouTube



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