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04 мая, 2022
 
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Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике

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Кошевой о Зеленском: Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Когда он пришел, там было очень много всего...
Кошевой о Зеленском: Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Когда он пришел, там было очень много всего...
Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью передаче ЖВЛ, которая 4 мая вышла на канале "1+1", рассказал о своей встрече во время войны с украинским президентом Владимиром Зеленском, который до 2019 года был его руководителем.

"Были у него разочек. Общались с ним, все нормально. Все четко работает, чтобы победа была как можно быстрее. Я у него спрашивал: "Ты спишь?" Он говорит: "Конечно, сплю". Просто зная Владимира Александровича еще с актерской карьеры, мы почти 20 лет знакомы, то он и в мирной жизни спал четыре – пять часов. Поэтому сейчас для него 20 минут – и все. Главное – чтобы ел и был в бронике",  сказал Кошевой.

Отвечая на вопрос о том, какое у Зеленского во время встречи было настроение, Кошевой отметил, что человек привыкает ко всему, включая плохое. 

"Там сейчас сидит менеджер страны, которая находится в ситуации полномасштабного вторжения и восемь лет воюет с "рашкой". Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Не знаю, можно так говорить или нет, но когда он пришел, там было очень много всего... Тот, кто знает, – тот знает", – подытожил актер. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, война России против Украины, студия Квартал 95
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