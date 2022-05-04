  Dzidzio – россиянам: Мы – потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация

Dzidzio: Ми – люди совсем другие, а они без истории, и им трудно это принять, заврались по самые уши Фото: dzidzio / Instagram

"Мне всегда бабушка моя, прабабушка, дед – они мне все это рассказывали про москалей. Меня так воспитали, что они нечестные, подлые, они предатели, они коварные. И когда я потом в Киев переехал, их перед собой оправдывал: может, мне слишком кардинально рассказывали? А оказывается, оно так и есть", – сказал певец.

По словам артиста, украинцы обладают сильной волей и не будут никому подчиняться.

"Ми – люди совсем другие. Мы – потомки Киевской Руси, а они без истории, и им трудно это принять, заврались по самые уши, – сказал он. – Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не братья. Вы были орками, ими и остаетесь. Вы – паскудная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними надо прекратить отношения".

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

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