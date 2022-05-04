Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
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Dzidzio – россиянам: Мы – потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация

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Dzidzio: Ми люди совсем другие, а они без истории, и им трудно это принять, заврались по самые уши
Dzidzio: Ми – люди совсем другие, а они без истории, и им трудно это принять, заврались по самые уши
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) 4 мая в эфире канала "Украина" заявил, что после победы Украины над РФ украинцы не должны иметь отношений с россиянами, которых он считает "паскудной нацией".

"Мне всегда бабушка моя, прабабушка, дед – они мне все это рассказывали про москалей. Меня так воспитали, что они нечестные, подлые, они предатели, они коварные. И когда я потом в Киев переехал, их перед собой оправдывал: может, мне слишком кардинально рассказывали? А оказывается, оно так и есть", – сказал певец. 

По словам артиста, украинцы обладают сильной волей и не будут никому подчиняться. 

"Ми – люди совсем другие. Мы – потомки Киевской Руси, а они без истории, и им трудно это принять, заврались по самые уши, – сказал он. – Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не братья. Вы были орками, ими и остаетесь. Вы – паскудная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними надо прекратить отношения". 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. 

Dzidzio после нападения РФ на Украину выступает перед ВСУ, но не афиширует свою деятельность.

Теги: война России против Украины, Dzidzio, Михаил Хома
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