  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца

"Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?!" – возмутился Кошевой.
Он высказал уверенность, что 69-летний президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину, являясь уже больным человеком.
"Мне кажется, дед чем-то болеет, и ему уже та жизнь, как сраке дверца. И он подумал, что надо оставить след в истории, и сказал: "Не буду Гитлером, буду Х... Путлером", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.
Хирург из Луганской области Лидия Басс-Булгакова в интервью изданию "ГОРДОН" рассказывала, что у Путина рак простаты.
Российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что в команде врачей Путина есть онколог.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.