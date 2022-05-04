  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца

Кошевой: Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?! Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

"Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?!" – возмутился Кошевой.

Он высказал уверенность, что 69-летний президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину, являясь уже больным человеком.

"Мне кажется, дед чем-то болеет, и ему уже та жизнь, как сраке дверца. И он подумал, что надо оставить след в истории, и сказал: "Не буду Гитлером, буду Х... Путлером", – сказал он.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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