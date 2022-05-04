Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
Новости

Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кошевой: Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?!
Кошевой: Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?!
Фото: Студія "Квартал 95" / Facebook

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью передаче ЖВЛ, которая 4 мая вышла на канале "1+1", признался, что до нападения РФ на Украину не опускал мыслей о войне.

"Как это можно представить, когда мир прогрессирует нанотехнологиями, машиностроением, а тут, видите ли, они не хотят, чтобы мы вступали в НАТО?!" – возмутился Кошевой. 

Он высказал уверенность, что 69-летний президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину, являясь уже больным человеком. 

"Мне кажется, дед чем-то болеет, и ему уже та жизнь, как сраке дверца. И он подумал, что надо оставить след в истории, и сказал: "Не буду Гитлером, буду Х... Путлером", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года

Хирург из Луганской области Лидия Басс-Булгакова в интервью изданию "ГОРДОН" рассказывала, что у Путина рак простаты.

Российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что в команде врачей Путина есть онколог

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Теги: Владимир Путин, Евгений Кошевой, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 