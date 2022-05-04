"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом

"Никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна. Весь современный развитый мир работает для высокой миссии, духовно развивается, снимает кино, обсуждает картины, историю. И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году, будут насиловать детей, женщин, убивать, бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины, – написал ресторатор. – Но мир на нашей стороне".
Хименес-Браво призвал украинцев не ссориться, критикуя власть и друг друга.
"Те, кто это делает, помогают врагу. Уверен, что мы победим, если мы сохраним наше единство, а не будем своими словами его разрушать", – подытожил он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.