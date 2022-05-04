"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом

"Никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна. Весь современный развитый мир работает для высокой миссии, духовно развивается, снимает кино, обсуждает картины, историю. И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году, будут насиловать детей, женщин, убивать, бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины, – написал ресторатор. – Но мир на нашей стороне".

Хименес-Браво призвал украинцев не ссориться, критикуя власть и друг друга.

"Те, кто это делает, помогают врагу. Уверен, что мы победим, если мы сохраним наше единство, а не будем своими словами его разрушать", – подытожил он.

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