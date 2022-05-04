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04 мая, 2022
 
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"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом

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Хименес-Браво: Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины
Хименес-Браво: Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 3 мая в Instagram заявил, что публичные конфликты между украинцами разрушают единство нации, а те, кто их инициирует, тем самым помогают врагу.

"Никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна. Весь современный развитый мир работает для высокой миссии, духовно развивается, снимает кино, обсуждает картины, историю. И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году, будут насиловать детей, женщин, убивать, бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины, – написал ресторатор. – Но мир на нашей стороне".

Хименес-Браво призвал украинцев не ссориться, критикуя власть и друг друга.

"Те, кто это делает, помогают врагу. Уверен, что мы победим, если мы сохраним наше единство, а не будем своими словами его разрушать", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

Теги: война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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