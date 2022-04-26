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26 апреля, 2022
 
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"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму

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Хименес-Браво: Мой дом находится в Ирпене. Там нет электричества, воды
Хименес-Браво: Мой дом находится в Ирпене. Там нет электричества, воды
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 26 апреля в Instagram сообщил, что считает Украину своим домом и будет за нее бороться.

Ресторатор подчеркнул, что прожил в стране 13 лет – четверть своей жизни – и не заметил, как Украина стала его домом.

"Долго не хотел об этом говорить, но мой дом находится в Ирпене [Киевской области]. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу,  где гулял с собаками. К счастью, он уцелел. Но хочу, чтобы вы знали: Украина – мой дом. Но Украина проливает кровь. За нее я беспокоюсь больше, чем за куски металла и два этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму", – написал он. 

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия масштабно вторглась в Украину – с севера, востока и из Крыма.

Теги: война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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