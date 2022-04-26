"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму

Ресторатор подчеркнул, что прожил в стране 13 лет – четверть своей жизни – и не заметил, как Украина стала его домом.
"Долго не хотел об этом говорить, но мой дом находится в Ирпене [Киевской области]. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками. К счастью, он уцелел. Но хочу, чтобы вы знали: Украина – мой дом. Но Украина проливает кровь. За нее я беспокоюсь больше, чем за куски металла и два этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму", – написал он.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
7 мая 2021 года стало известно, что Хименес-Браво получил украинский паспорт.
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия масштабно вторглась в Украину – с севера, востока и из Крыма.