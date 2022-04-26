"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму

Хименес-Браво: Мой дом находится в Ирпене. Там нет электричества, воды Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Ресторатор подчеркнул, что прожил в стране 13 лет – четверть своей жизни – и не заметил, как Украина стала его домом.

"Долго не хотел об этом говорить, но мой дом находится в Ирпене [Киевской области]. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками. К счастью, он уцелел. Но хочу, чтобы вы знали: Украина – мой дом. Но Украина проливает кровь. За нее я беспокоюсь больше, чем за куски металла и два этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму", – написал он.