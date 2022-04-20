Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
Новости

"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво: Даже не знаю, что хуже: быть тупым, продажным или ссыкуном
Хименес-Браво: Даже не знаю, что хуже: быть тупым, продажным или ссыкуном
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 19 апреля в Instagram заявил, что российские элиты можно разделить на три вида.

Хименес-Браво отметил, что представители первой категории прогнулись под власть, понимая, что она на самом деле собой представляет, но молчат; вторые публично поддерживают; третьи "не имеют мудрости и мозгов понять, что происходит".

О третьем виде Эктор рассказал подробнее.

"Они пропитаны пропагандой, и даже непонятно, можно ли их обвинить. Это как дети, которым мы доносим квантовую физику. Но для них это слишком сложно. Это же думать надо. Когда они поймут, будет поздно. То, что их обманули, не будет оправданием", – отметил он.

Телеведущий убежден, что все три группы будут изгоями.

"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира. Особенно тех, кто понимал все, но молчал", – отметил он.

Хименес-Браво подчеркнул, что элитам нельзя молчать.

"Они должны объяснить людям, что нападать на чужую страну, бомбить города, насиловать и убивать мирных жителей – полное дно цивилизации. Это скотство. Даже не знаю, что хуже из этого всего: быть тупым, продажным или ссыкуном", – заявил телеведущий.

Он добавил, что среди российской элиты есть единицы, которые "стали на сторону добра". В пример он привел публициста Александра Невзорова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, война, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского – о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 