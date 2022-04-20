"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите

Хименес-Браво: Даже не знаю, что хуже: быть тупым, продажным или ссыкуном Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Хименес-Браво отметил, что представители первой категории прогнулись под власть, понимая, что она на самом деле собой представляет, но молчат; вторые публично поддерживают; третьи "не имеют мудрости и мозгов понять, что происходит".

О третьем виде Эктор рассказал подробнее.

"Они пропитаны пропагандой, и даже непонятно, можно ли их обвинить. Это как дети, которым мы доносим квантовую физику. Но для них это слишком сложно. Это же думать надо. Когда они поймут, будет поздно. То, что их обманули, не будет оправданием", – отметил он.

Телеведущий убежден, что все три группы будут изгоями.

"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира. Особенно тех, кто понимал все, но молчал", – отметил он.

Хименес-Браво подчеркнул, что элитам нельзя молчать.

"Они должны объяснить людям, что нападать на чужую страну, бомбить города, насиловать и убивать мирных жителей – полное дно цивилизации. Это скотство. Даже не знаю, что хуже из этого всего: быть тупым, продажным или ссыкуном", – заявил телеведущий.

Он добавил, что среди российской элиты есть единицы, которые "стали на сторону добра". В пример он привел публициста Александра Невзорова.

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