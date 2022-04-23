"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война

Девушка Хименеса-Браво запечатлена спящей в постели, повернувшись лицом к объективу. Ранее ведущий скрывал лицо своей возлюбленной, об отношениях с которой впервые рассказал в начале февраля 2022 года. Ресторатор тогда заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.
"Скучаю. Отношения на расстоянии – сегодняшние реалии Украины для многих котиков. Орки проклятые", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.