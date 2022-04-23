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23 апреля, 2022
 
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"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война

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Хименес-Браво впервые рассказал о своей девушке в начале февраля
Хименес-Браво впервые рассказал о своей девушке в начале февраля
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 22 апреля в Instagram разместил фото, которое сделал во время общения по видеосвязи со своей возлюбленной, имени которой он не называет.

Девушка Хименеса-Браво запечатлена спящей в постели, повернувшись лицом к объективу. Ранее ведущий скрывал лицо своей возлюбленной, об отношениях с которой впервые рассказал в начале февраля 2022 года. Ресторатор тогда заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

"Скучаю. Отношения на расстоянии – сегодняшние реалии Украины для многих котиков. Орки проклятые",  написал он. 

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: война России против Украины, Эктор Хименес-Браво
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