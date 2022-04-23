"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война

Хименес-Браво впервые рассказал о своей девушке в начале февраля Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Девушка Хименеса-Браво запечатлена спящей в постели, повернувшись лицом к объективу. Ранее ведущий скрывал лицо своей возлюбленной, об отношениях с которой впервые рассказал в начале февраля 2022 года. Ресторатор тогда заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.

"Скучаю. Отношения на расстоянии – сегодняшние реалии Украины для многих котиков. Орки проклятые", – написал он.