"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым

"Строить семейную жизнь – как кататься на колесе обозрения! Моментами весело и прикольно, моментами захватывает дух и хочется закрыть глаза от страха. А иногда даже подташнивает и хочется "сойти" с аттракциона. Но самое главное, помнить, что у тебя все еще есть шанс вернуться в начало! А в начале была большая любовь", – написала она, разместив совместное фото с мужем и дочерью.
"Очень рада, что вы снова вместе! Идеальная пара", – отреагировали подписчики.
"Какое большое сердце у тебя, Галя", – написали фолловеры.
"Сама в шоке", – ответила актриса.
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Артем Алексеев – второй супруг Безрук. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой".