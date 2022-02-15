"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым

Безрук и Алексеев в 2016 году стали родителями – у них родилась дочь Фото: tema_alekseev / Instagram

"Строить семейную жизнь – как кататься на колесе обозрения! Моментами весело и прикольно, моментами захватывает дух и хочется закрыть глаза от страха. А иногда даже подташнивает и хочется "сойти" с аттракциона. Но самое главное, помнить, что у тебя все еще есть шанс вернуться в начало! А в начале была большая любовь", – написала она, разместив совместное фото с мужем и дочерью.

"Очень рада, что вы снова вместе! Идеальная пара", – отреагировали подписчики.

"Какое большое сердце у тебя, Галя", – написали фолловеры.

"Сама в шоке", – ответила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Galya Bezruk * (@galina_bezruk)