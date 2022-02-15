Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2022
 
Новости

"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Безрук и Алексеев в 2016 году стали родителями у них родилась дочь
Безрук и Алексеев в 2016 году стали родителями – у них родилась дочь
Фото: tema_alekseev / Instagram

Звезда украинских сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа", украинская актриса Галина Безрук 14 февраля в Instsgram заявила о воссоединении с мужем, российским артистом Артемом Алексеевым после того, как в сентябре 2021 года обвинила его в избиении и измене.

"Строить семейную жизнь – как кататься на колесе обозрения! Моментами весело и прикольно, моментами захватывает дух и хочется закрыть глаза от страха. А иногда даже подташнивает и хочется "сойти" с аттракциона. Но самое главное, помнить, что у тебя все еще есть шанс вернуться в начало! А в начале была большая любовь", – написала она, разместив совместное фото с мужем и дочерью.

"Очень рада, что вы снова вместе! Идеальная пара", – отреагировали подписчики.

"Какое большое сердце у тебя, Галя", – написали фолловеры.

"Сама в шоке", – ответила актриса.

Контекст:

Артем Алексеев – второй супруг Безрук. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.

В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой".

Теги: сериал, скандал, Галина Безрук, актриса, развод, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте
  "Самотній птах". Тарас Петриненко посвятил песню погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку. Аудио
  "Самотній птах". Тарас Петриненко посвятил песню погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку. Аудио
"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым
"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
Где недорого купить духи?
Где недорого купить духи? Актуально
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS