"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине

Тина Кароль: Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущалоl Фото: Тина Кароль / Facebook

"Важное событие – быть здесь, ведь мой дед стоял 8 мая в Берлине, защищая наше поколение. Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущало. Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие", – заявила она.

Тина Кароль отметила, что сегодня Украина отстаивает свое право на целые поколения вперед и сохраняет культуру.

"Каждый наш шаг, каждое наше действие – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт – все мы боремся за одно единое, за право быть на своей земле хозяином. Хозяин – это тот, кто приумножает на своей земле все, что выращено, кто может объединять семью за одним большим столом. Сегодня мы объединились ради победы. Слава Украине! Героям слава!" – сказала певица.

Она также высказалась о бойцах полка "Азов", находящихся в Мариуполе.

"Таких воинов не знает мировая история. Возможно, только в легендах мы слышали о 300 спартанцах. Сегодня "Азов" – наши 300 спартанцев, они – наши освободители", – заявила исполнительница.

На мероприятии Тина Кароль спела гимн Украины.

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