"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине

"Важное событие – быть здесь, ведь мой дед стоял 8 мая в Берлине, защищая наше поколение. Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущало. Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие", – заявила она.
Тина Кароль отметила, что сегодня Украина отстаивает свое право на целые поколения вперед и сохраняет культуру.
"Каждый наш шаг, каждое наше действие – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт – все мы боремся за одно единое, за право быть на своей земле хозяином. Хозяин – это тот, кто приумножает на своей земле все, что выращено, кто может объединять семью за одним большим столом. Сегодня мы объединились ради победы. Слава Украине! Героям слава!" – сказала певица.
Она также высказалась о бойцах полка "Азов", находящихся в Мариуполе.
"Таких воинов не знает мировая история. Возможно, только в легендах мы слышали о 300 спартанцах. Сегодня "Азов" – наши 300 спартанцев, они – наши освободители", – заявила исполнительница.
На мероприятии Тина Кароль спела гимн Украины.
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После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.