Бульвар Шоубиз
 
09 мая, 2022
 
Новости

"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущалоl
Тина Кароль: Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущалоl
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль и посол Украины в Германии Андрей Мельник 8 мая в Берлине возложили цветы к мемориалу в Тиргартене по случаю Дня памяти и примирения. Фото и видео исполнительница разместила на своей странице в Facebook.

"Важное событие – быть здесь, ведь мой дед стоял 8 мая в Берлине, защищая наше поколение. Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущало. Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие", – заявила она.

Тина Кароль отметила, что сегодня Украина отстаивает свое право на целые поколения вперед и сохраняет культуру.

"Каждый наш шаг, каждое наше действие – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт – все мы боремся за одно единое, за право быть на своей земле хозяином. Хозяин – это тот, кто приумножает на своей земле все, что выращено, кто может объединять семью за одним большим столом. Сегодня мы объединились ради победы. Слава Украине! Героям слава!" – сказала певица.

Она также высказалась о бойцах полка "Азов", находящихся в Мариуполе.

"Таких воинов не знает мировая история. Возможно, только в легендах мы слышали о 300 спартанцах. Сегодня "Азов" – наши 300 спартанцев, они – наши освободители", – заявила исполнительница.

На мероприятии Тина Кароль спела гимн Украины.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/552728832876549

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги: Германия, Украина, нацизм, война, Берлин, культура, гимн Украины, День Победы, нацисты, День памяти и примирения, Европа, мемориал, война России против Украины, Тина Кароль, певица, память
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 