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09 мая, 2022
 
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"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы

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Первые леди США и Украины вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел
Первые леди США и Украины вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел
Фото: First Lady Dr. Jill Biden / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 8 мая в Facebook опубликовала снимки, которые были сделаны во время встречи в Ужгороде с первой леди США Джилл Байден.

Первые леди США и Украины вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел.

"Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый приезжающий сейчас в Украину не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Как и каждый из нас. В Украине сейчас нет безопасного места. Буквально накануне – страшная новость: россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке Луганской области. Погибли 60 человек… Одни из первых слов Джилл были о них,  написала Зеленская. – И все же Ужгород – наш тыл: именно здесь, в самом большом хабе Закарпатья, нашли убежище тысячи переселенцев из восточной Украины – мамы с детьми".

Зеленская отметила, что перед тем, как приехать в Украину, Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Румынии и Словакии.

"И чаще всего слышала от них вопрос, почему [президент РФ Владимир] Путин хочет их убить. Пожалуй, весь мир не способен ответить. Но что мы можем – это помочь людям жить вопреки всем покушениям на их жизнь и доказать им, насколько они бесценны", – подытожила Зеленская.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/659596328957614

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О приезде Джилл Байден в Ужгород стало известно 8 мая. После посещения Ужгорода Джилл Байден покинула Украину.

"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в заявлении пресс-службы Закарпатского областного совета.

Теги: Владимир Путин, Закарпатье, Ужгород, Джилл Байден, война России против Украины, Елена Зеленская, Белогоровка
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