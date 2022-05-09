"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы

Первые леди США и Украины вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел Фото: First Lady Dr. Jill Biden / Facebook

Первые леди США и Украины вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел.

"Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый приезжающий сейчас в Украину не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Как и каждый из нас. В Украине сейчас нет безопасного места. Буквально накануне – страшная новость: россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке Луганской области. Погибли 60 человек… Одни из первых слов Джилл были о них, – написала Зеленская. – И все же Ужгород – наш тыл: именно здесь, в самом большом хабе Закарпатья, нашли убежище тысячи переселенцев из восточной Украины – мамы с детьми".

Зеленская отметила, что перед тем, как приехать в Украину, Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Румынии и Словакии.

"И чаще всего слышала от них вопрос, почему [президент РФ Владимир] Путин хочет их убить. Пожалуй, весь мир не способен ответить. Но что мы можем – это помочь людям жить вопреки всем покушениям на их жизнь и доказать им, насколько они бесценны", – подытожила Зеленская.

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