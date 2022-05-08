Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео

Зеленская и Байден вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел.
Перед тем как зайти в школу, Байден крепко обняла Зеленскую и вручила ей цветы. Во время встречи супруга украинского президента была в брючном костюме темного цвета и белых туфлях с желто-голубыми вставками, а Байден выбрала для визита черное платье с светло-желтыми цветами, дополнив образ коричневым пиджаком.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О приезде Джилл Байден в Украину стало известно 8 мая. Приезд первой леди США держался в секрете. "Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в заявлении пресс-службы Закарпатского областного совета. После посещения Ужгорода Джилл Байден покинула Украину.