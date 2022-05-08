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08 мая, 2022
 
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Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео

Джилл Байден во время визита в Ужгород посетила вместе с Еленой Зеленской школу, где живут переселенцы
Джилл Байден во время визита в Ужгород посетила вместе с Еленой Зеленской школу, где живут переселенцы
Фото: ЕРА

Во время визита в Украину первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Соответствующее видео 8 мая в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба Закарпатского областного совета.

Зеленская и Байден вместе посетили одну из ужгородских школ, в которой расположились переселенцы из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов и сел.

Перед тем как зайти в школу, Байден крепко обняла Зеленскую и вручила ей цветы. Во время встречи супруга украинского президента была в брючном костюме темного цвета и белых туфлях с желто-голубыми вставками, а Байден выбрала для визита черное платье с светло-желтыми цветами, дополнив образ коричневым пиджаком.

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Контекст:

О приезде Джилл Байден в Украину стало известно 8 мая. Приезд первой леди США держался в секрете. "Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в заявлении пресс-службы Закарпатского областного совета. После посещения Ужгорода Джилл Байден покинула Украину.

Теги: Украина, Ужгород, Джилл Байден, Елена Зеленская
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