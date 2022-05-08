Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото

В Буче музыкант встретился с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем, который рассказал ему "о зверствах рашистов и убитых мирных жителях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирландская группа U2 5 марта в Instagram разместила пост в поддержку Украины.

8 мая участники группы Боно и Эдж выступил на станции киевского метро "Крещатик". Музыканты сообщили, что приехали в Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.