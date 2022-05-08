Бульвар Шоубиз
 
08 мая, 2022
 
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Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото

Боно после концерта в метро отправился в Бучу
Боно после концерта в метро отправился в Бучу
Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

Фронтмен ирландской группы U2 Боно 8 мая посетил освобожденный от российских оккупантов город Буча Киевской области. Об этом сообщается на странице Бучанского городского совета в Facebook.

В Буче музыкант встретился с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного отцом Андреем, который рассказал ему "о зверствах рашистов и убитых мирных жителях".

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1868226263383769

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирландская группа U2 5 марта в Instagram разместила пост в поддержку Украины.

8 мая участники группы Боно и Эдж выступил на станции киевского метро "Крещатик". Музыканты сообщили, что приехали в Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.

Теги: Буча, война России против Украины, Боно
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