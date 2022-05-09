  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство

По словам певца, после нападения РФ на Украину, его сестра очень много плакала.
"Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому. Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним", – рассказал певец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й".
Певец считает, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.