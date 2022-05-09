Бульвар Шоубиз
 
09 мая, 2022
 
Новости

"Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й"
Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й"
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes (Владимир Гудков) 7 мая в эфире канала "1+1" сообщил, что его сестра, которая три года назад покинула РФ и сейчас проживает в Европе, хочет получить гражданство Украины и избавиться от российского паспорта.

По словам певца, после нападения РФ на Украину, его сестра очень много плакала.

"Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому. Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним", – рассказал певец.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й".

Певец считает, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.

Теги: паспорт, гражданство, война России против Украины, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировали. Видео
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировали. Видео
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Боно и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Боно и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 