  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство

Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й" Фото: vladimirdantes / Instagram

По словам певца, после нападения РФ на Украину, его сестра очень много плакала.

"Она говорит: "Я не хочу быть причастной к этому. Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним", – рассказал певец.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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