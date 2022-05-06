  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек

"У меня есть родные в Башкортостане, которые все, кроме одного двоюродного брата, который уехал из России, ни разу не позвонили и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Просто хотя бы спросить. Не говорить: "Извините за то, что происходит, нам очень стыдно за все это". Они даже не поинтересовались, как их родной человек сейчас, как у меня дома, все ли живы? Поэтому почти на всех людях в России поставил крест, – рассказал певец. – Время покажет, кто, что и как. Но сейчас я ни с кем не общаюсь".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру.

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял".

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.