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06 мая, 2022
 
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Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек

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Дорн родился в 1988 году в Челябинске
Дорн родился в 1988 году в Челябинске
Фото: Ivan Dorn / Facebook

Украинский певец Иван Дорн 4 мая в эфире канала ICTV заявил, что его проживающие в Башкортостане (РФ) близкие родственники после нападения РФ на Украину не выходили на связь с ним, чтобы узнать, где он и как.

"У меня есть родные в Башкортостане, которые все, кроме одного двоюродного брата, который уехал из России, ни разу не позвонили и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Просто хотя бы спросить. Не говорить: "Извините за то, что происходит, нам очень стыдно за все это".  Они даже не поинтересовались, как их родной человек сейчас, как у меня дома, все ли живы? Поэтому почти на всех людях в России поставил крест, – рассказал певец. – Время покажет, кто, что и как. Но сейчас я ни с кем не общаюсь". 

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

Теги: Россия, Иван Дорн, война России против Украины, семья
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